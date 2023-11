Fußball

19:12 Uhr

SGM Aufheim-Holzschwang macht das Titelrennen wieder spannend

Plus Die SGM Aufheim-Holzschwang gewinnt das Spitzenspiel der Bezirksliga gegen den TSV Neu-Ulm mit 2:0. Die Kreisstädter dürfen sich dennoch „Herbstmeister“ nennen.

Von Jürgen Schuster Artikel anhören Shape

Von einer Machtdemonstration zu sprechen, ginge wohl zu weit. Ganz sicher war das jedoch ein beeindruckender Auftritt der SGM Aufheim-Holzschwang im Bezirksliga-Topspiel. Die bezwang mit einer tadellosen sowie geschlossenen Mannschaftsleistung Tabellenführer TSV Neu-Ulm mit 2:0 und ist nun punktgleich mit den Kreisstädtern.

Der Sieg des Verfolgers wurde nur von einer Kopfverletzung von Tim Hartmann getrübt. Der SGM-Akteur war bei einem Zweikampf an ein Metallteil der Neu-Ulmer Trainerbank geprallt (59.), wurde im Anschluss minutenlang behandelt und dann in eine Klinik gebracht. Das Spiel war auf hohem Niveau, einzig die Torraumszenen fehlten. Beide Teams waren auf dem Kunstrasen im Neu-Ulmer Sportgelände jederzeit um spielerische Lösungen bemüht. Lange Bälle? Fehlanzeige. Ein Freistoß von Daniel Stumpp war der Ausgangspunkt zur Führung des Tabellenzweiten. Fabian Knauer leitete etwas unorthodox mit der Hacke weiter und der Ex-Neu-Ulmer Jonas Simon traf mit einem satten Schuss zum 0:1 (26.). Unbeantwortet blieb dieser Treffer nicht. Die Gäste hatten kurze Zeit später Dusel, dass Alexander Hanisch nur den Pfosten traf (30.). Fortan und für lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften. Erst nach der Pause mussten die SGM-Anhänger erneut tief durchatmen: Nach einer Neu-Ulmer Ecke bugsierte Sven Tscheschner den Ball gerade noch per Kopf von der eigenen Torlinie (50.). Wenig später folgten die Verletzung von Hartmann sowie eine rund zehnminütige Spielunterbrechung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .