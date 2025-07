SGM Aufheim/Holzschwang will den Titel beim Stadtpokal verteidigen

Fußballerisch stehen die nächsten zwei Wochen ganz im Zeichen des traditionsreichsten Freiluftevents in der Region. Ab Samstag geht es auf der Anlage des SC Unterweiler um den Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm. Spannende Spiele und emotionale Fußballmomente wünscht sich Turnierchef Edin Mandzukic bei der 54. Auflage der Mammutveranstaltung, zudem hat er selbst noch besondere Erinnerungen an Unterweiler. 2018 war Mandzukic dort zum ersten Mal nach der Ära Franz Häußler der alleinige sportliche Leiter: „Ich hab da meine persönliche Feuertaufe erlebt und freue mich auf die Truppe.“ Allerdings muss er als Cheforganisator erneut einen Schwund an teilnehmenden Mannschaften registrieren.

Leoes sagen beim Stadtpokal ab

Waren es vor einem Jahr in Einsingen noch 25 Teams, so sollten es heuer lediglich und eigentlich noch 20 sein. Zeitliche Überschneidungen, Urlaubszeit, zu kleine Kader, interne Unstimmigkeiten bei manchen Vereinen – die Liste an Gründen für die Absagen ist lang. Kurz vor dem Turnierstart haben jetzt auch noch die Leoes de Ulm/Neu-Ulm ihre Zusage zurückgezogen. Am Spielplan wird deswegen nichts mehr geändert.

Dafür hat es bereits im Vorfeld eine gravierende Änderung gegeben. Erstmals wird in den Partien der Vor- und Zwischenrunde die Spielzeit von zwei Mal 30 auf zwei Mal 40 Minuten verlängert. Diese Maßnahme soll den sportlichen Wert steigern und der Geselligkeit zugutekommen. Die beiden Finalspiele gehen am 26. Juli sogar über die volle Distanz. „Ein cooles Ding, aber für uns Trainer eben auch schwer zu planen“, sagt Johannes Paul. Gerade in der Planungsunsicherheit vermutet der Trainer der SGM Aufheim/Holzschwang einen der Hauptgründe für die vielen Absagen. Man wisse eben nicht, wie weit man kommt und müsse dann die Lücken im Vorbereitungsplan entsprechend füllen. Die Verlängerung der Spielzeit sieht er hingegen sehr positiv: „Das hat dann schon den Charakter eines Vorbereitungsspiels.“

Nach dem 4:3-Finalsieg über den FKV Neu-Ulm im vergangenen Jahr ist seiner SGM Aufheim/Holzschwang auch diesmal der Durchmarsch in der Vorrundengruppe A und am Ende vielleicht sogar die Titelverteidigung zuzutrauen. Spannend dürfte es in der Gruppe C werden, hier treffen mit dem FC Burlafingen und Esperia Neu-Ulm am kommenden Mittwoch (19.40 Uhr) zwei Meisterteams aufeinander. Hinzu kommen dort mit Birumut Ulm sowie der SSG Ulm II zwei weitere interessante Mannschaften. Burlafingen hatte sich im vergangenen Jahr kampflos den dritten Rang gesichert, weil Türkgücü Ulm zum kleinen Finale nicht mehr angetreten war. Diesmal sind die Ulmer als Landesliga-Absteiger aufgrund der Stadtpokal-Statuten noch nicht wieder startberechtigt.

Gespielt wird an diesem Wochenende am Samstag sowie am Sonntag jeweils ab 12 Uhr.