SGM Senden-Ay: Wie aus einstigen Rivalen eine Meistertruppe wurde

Gleich im ersten Jahr nach ihrer Neugründung wurde die SGM Senden-Ay Meister der Kreisliga A Iller. In der Bezirksliga wollen die Fußballer so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern.

Was gab es nicht alles an Vergleichen: Wie Hund und Katz, bezogen auf den Fußball wie Schalke und Dortmund oder der FC Bayern und die Münchener Löwen. Als die Verantwortlichen des FV Ay vor nicht ganz zwei Jahren erstmals bei ihren Kollegen vom FV Senden vorstellig wurden, um die Spielgemeinschaft der einstigen Kontrahenten auf den Weg zu bringen, und schlussendlich wenig später Vollzug gemeldet wurde, war das schon eine kleine Sensation. Denn es gibt Dinge, die augenscheinlich nicht zusammenzupassen. Gründlich mit Klischees aufgeräumt haben die einstigen Erzrivalen aus Senden und Ay und sind nun mit dem Aufstieg in die Bezirksliga belohnt worden.

Eigentlich sei der Sprung nach oben im Zeitraum der kommenden drei Jahre geplant gewesen, sagt FVS-Sportvorstand Francesco Gencarelli. Er berichtet von Eintracht und guter Zusammenarbeit innerhalb der Spielgemeinschaft. „Es hat sich gezeigt, dass am Ende das Erfolgsrezept aus beiden Vereinen kam“, analysiert Chefcoach Simon Fischäß im Nachgang. „Da hat sich auch im Umfeld einiges getan“, fügt Jürgen Schuster hinzu. Zuschauer und AH hätten ebenfalls zusammengefunden, in der Jugend arbeite man schon länger miteinander, so der Ayer Vorstand. Dass es sportlich auf Anhieb so glatt laufen würde, hatte vor einem Jahr niemand auf dem Zettel.

