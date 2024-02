Sieg im Landesliga-Derby: SSG Ulm 99 lässt Türkspor Neu-Ulm keine Chance

Plus Die SSG Ulm 99 setzt im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga ein Ausrufezeichen. Beim 3:0 gegen Türkspor Neu-Ulm dominiert das Kellerkind.

Nach einer starken Vorstellung besiegte die SSG Ulm 99 im Landesliga-Derby die Mannschaft von Türkspor Neu-Ulm mit 3:0. „Wir haben uns für den Aufwand belohnt“, sagte Trainer Nick Hausner. „Hochverdient, da kann es keine zwei Meinungen geben“, bestätigte auch Bernd Pfisterer. Er hatte bekanntlich aus gesundheitlichen Gründen seinen Trainerposten bei den Ulmern an Hausner abgegeben.

Der hatte sein Team hervorragend auf das Duell eingestellt. Schon früh gab es Grund zum Jubel. Erst wäre eine verunglückte Kopfballabwehr von Neu-Ulms Antonio Tomic Bobas beinahe im eigenen Tor gelandet (2.), dann köpfte Benedikt Walter eine Freistoßflanke von Ruben Beneke zum 1:0 ein (8.). Die SSG betrieb enormen Aufwand, der unbedingte Wille zum Sieg war jederzeit spür- und sichtbar. Zunächst musste sich Türkspor-Schlussmann Volkan Maden bei einem Schuss von Tobias Häußler mächtig strecken (14.), nach 15 Minuten stand es dennoch 2:0. Maden war bei einem Freistoß von Philipp Strobel machtlos.