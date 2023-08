Fußball

Sind die Tickets für das Schalke-Testspiel in Ulm zu teuer?

Plus Fans des Zweitligisten FC Schalke 04 wundern sich über die Eintrittspreise für das Freundschaftsspiel gegen die Spatzen. Jetzt meldet sich der Verein zu Wort.

Von Stephan Schöttl

In der 3. Liga trifft der SSV Ulm 1846 Fußball in dieser Saison auf eine ganze Reihe Traditionsvereine. Vom TSV 1860 München und Waldhof Mannheim im Süden bis hin zu Dynamo Dresden im Osten und Rot-Weiß Essen im Westen der Republik. Wenn die Saison 2023/2024 Anfang September wegen der Länderspielpause ruht, ist aber wohl einer der größten Kult-Klubs Deutschlands im Donaustadion zu Besuch: Der FC Schalke 04 kommt zum Freundschaftsspiel. Klingt nach großem Fußball-Fest – wenn da nicht im Vorfeld die Diskussionen um die Ticket-Preise wären.

Das Duell am Freitag, 8. September, ist die Neuauflage des Zweitrundenspiels im DFB-Pokal-Wettbewerb der Saison 2020/2021. Oder besser gesagt: Das Spiel findet genau wegen dieses Pokalspiels statt. Denn wie in diesem Wettbewerb üblich, genießt der klassentiefere Verein normalerweise Heimrecht. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen war die Partie seinerzeit allerdings kurz vor Weihnachten in der Veltins-Arena auf Schalke ausgetragen worden. 3:1 hatten die Königsblauen damals gewonnen. Beide Vereine hatten aber vereinbart, dass der S04 im Gegenzug ein Testspiel in Ulm bestreiten wird. Schon in der vergangenen Saison hatten die Spatzen-Fans im Dialog mit der Vereinsführung immer wieder nachgehakt, jetzt ist es also so weit.

