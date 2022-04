So diskutieren Fußballer aus der Region über den Wechselfehler der Bayern

Plus Der FC Bayern München hatte gegen den SC Freiburg kurz einen Spieler zu viel auf dem Platz. Wir haben darüber mit Trainern gesprochen und mit einem Mann, der selbst im Stadion war.

Fußball-Deutschland hat wieder ein Gesprächsthema, das umso heißer ist, als der FC Bayern München im Mittelpunkt steht. Für ein paar Sekunden hatte der deutsche Rekordmeister in Freiburg zwölf Spieler auf dem Feld und muss nun befürchten, dass der 4:1-Sieg in eine Niederlage umgewandelt wird.