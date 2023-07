Fußball

06:30 Uhr

So funktioniert das mit den Fernsehgeldern in der 3. Liga

Plus Fans des SSV Ulm 1846 Fußball wundern sich über sechs verschiedene Anstoßzeiten in der 3. Liga. Was das mit dem neuen Medienrechte-Vertrag zu tun hat.

Von Stephan Schöttl

Seit Kurzem wissen Fans, Spieler und Verantwortlicher des SSV Ulm 1846 Fußball zumindest, an welchen Wochenenden in der 3. Liga es gegen welchen Gegner geht, wann zu Hause und wann auswärts gespielt wird. Die genauen Anstoßzeiten sind aber noch nicht bekannt. Und die können in der neuen Saison ganz schön variieren. Denn gleich sechs verschiedene Ansetzungen sind künftig von Freitag bis Sonntag möglich.

Grund dafür ist unter anderem der neue Medienrechte-Vertrag der 3. Liga. Gekickt wird entweder am Freitagabend, samstags um 14 Uhr oder 16.30 Uhr sowie am Sonntag um 13.30, 16.30 oder 19.30 Uhr. An Wochenspieltagen wird dienstags oder mittwochs generell um 19 Ur angepfiffen. Der Streaming-Anbieter Magenta Sport überträgt bis Sommer 2027 weiterhin alle 380 Spiele pro Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren dritten Programmen zu sehen. Die Rechte an der Highlight-Berichterstattung haben sich ARD, ZDF, Sky und der Streamingdienst Dazn gesichert.

