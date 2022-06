So groß wird der Fußball-Bezirk Donau/Iller

Die über Jahre geplante Reform wird mit großer Mehrheit beschlossen. Besonders stark sind davon die Mannschaften in der Landesliga betroffen.

Sechseinhalb Jahre lang wurde geplant und miteinander gerungen, jetzt ist sie beschlossene Sache: die Spielklassen- und Verbandsstrukturreform des württembergischen Fußballverbands (WFV). Nach einer engagierten und abschließenden Diskussion stimmten bei einem außerordentlichen Verbandstag in der Stuttgarter Carl-Benz-Arena 254 Delegierte sowie der WFV-Vorstand und die 16 Bezirksvorsitzenden über das Vorhaben ab. Die notwendige Zweidrittel-Mehrheit wurde deutlich übertroffen, mit einer Zustimmung von 79,3 Prozent wurde der Antrag angenommen. Nun werden die Bezirke innerhalb des Verbandsgebietes neu geordnet und ihre Zahl ab der Saison 2024/25 auf zwölf verringert.

Hintergrund ist die mittlerweile ungleiche Verteilung von Mannschaften und die steigende Anzahl von Spielgemeinschaften. Im hiesigen Donau-Iller-Bezirk kicken beispielsweise inklusive der Reserven derzeit immerhin rund 200 Herrenmannschaften, bei den Nachbarn im Bezirk Riß sind es hingegen nur noch 104 Teams, im etwas weiter entfernten Bezirk Zollern gar lediglich 83.

Heftiger Gegenwind und besonders kritische Stimmen kamen bei der Diskussion dennoch aus den Bezirken Zollern und Hohenlohe. Dort befürchtet man unter anderem besonders lange und weite Fahrten zu den Spielen. „Ich wünsche mir, dass wir uns jetzt trotzdem die Hände reichen“, sagte WFV-Präsident Matthias Schöck nach der geheimen Abstimmung und freute sich über ein „ehrliches Ergebnis“.

Bei der Neueinteilung der Bezirke haben die Verantwortlichen genau hingeschaut. Grundlage war die Aufteilung der Bezirke nach Schiedsrichtergruppen. Bekanntlich gibt es im bisherigen Bezirk Donau-Iller – er wird voraussichtlich als Bezirk sechs weitergeführt – bislang die drei Schiedsrichtergruppen Ulm, Blautal/Lonetal und Illertal. Ab der Saison 2024/25 werden die Schiedsrichtergruppe Ehingen und mit ihr etwa 30 Vereine hinzugefügt.

Zwei Jahre hat nun der Bezirksvorsitzende Hans-Peter Füller Zeit, um mit seinem Team die Änderung vorzubereiten. Seiner Einschätzung nach sind die Änderungen alternativlos: „Man macht das sinnvollerweise, bevor alles am Boden liegt und man zum Handeln gezwungen ist. Wir stehen dahinter.“ Füller will noch im Juni ein erstes lockeres Gespräch mit den Verantwortlichen aus den Bezirken Riß und Donau führen.

Weil geplant ist, auch künftig mit drei A-Kreisligen zu spielen, kann es bereits in der kommenden Saison zu einem verschärften Abstieg aus den einzelnen Bezirksligen kommen, um dort ab der Saison 2024/25 mit der idealen Besetzung von 16 Mannschaften spielen zu können. Wie die B-Kreisligen aufgestellt werden, ist hingegen noch offen und wird sich nach der Anzahl der Mannschaften richten. Besonders stark wird die Gebietsreform die Landesligisten treffen. Die spielen momentan mit Mannschaften aus den Nord-Bezirken Stuttgart, Neckar/Fils und Ostwürttemberg in der Staffel 2. Von der Saison 2024/25 an kommen die Gegner aus den Altbezirken Donau, Riß und Bodensee. „Wir freuen uns darauf, aber natürlich müssen wir abwarten, ob wir dann noch in der Landesliga spielen“, sagt Buchs Abteilungsleiter Steffen Amann zu den Reformen. Wenn es so weit ist, wird der Mannschaftsbus des TSV Buch mehr auf den oberschwäbischen Landstraßen unterwegs sein und weniger über gut ausgebaute Autobahnen rollen.