So hat der Fußballverband die Klassen im Bezirk Donau-Iller neu eingeteilt

Nach der Eingliederung der Vereine aus dem Raum Ehingen wurden die Ligen im Fußballbezirk Donau-Iller eingeteilt. Das bringt neue Gegner und eine fünfte B-Klasse.

Zur Saison 2024/2025 gibt es auf der Fußballlandkarte des Bezirks Donau/Iller etliche neue Vereine. 40 Klubs, die der Schiedsrichtergruppe Ehingen zugeordnet sind, wurden eingegliedert. Am aktiven Spielbetrieb bei den Männern nehmen 31 davon teil. Mit dem Ergebnis, also mit der Zusammensetzung der neuen Spielklassen, ist Bezirksvorsitzender Hans-Peter Füller zufrieden. Er sagt: „Wir mussten zwar lange warten, bis alle Auf- und Absteiger feststanden. Jetzt sind die Ligen aber alle einigermaßen regional eingeteilt.“ Wobei es eine Trennung in Iller- und Donau-Staffeln künftig nicht mehr geben wird. Es wurde fleißig durchgemischt, außerdem ist eine fünfte Kreisliga B dazugekommen. Ein Überblick.

Bezirksliga Donau/Iller

SG Altheim, FV Asch Sonderbuch, SGM Aufheim/Holzschwang, TSV Blaustein, Schwarz-Weiß Donau, SV Eggingen, SV Jungingen, TSV Langenau, TSV Neu Ulm, Türkspor Neu-Ulm II, SV Offenhausen, SG Öpfingen, SV Ringingen, SGM Senden/Ay, SC Staig, SV Westerheim.

Kreisliga A1

TSV Allmendingen, TSV Bermaringen, TSV Blaubeu–ren, KSC Ehingen, Türkgücü Ehingen, SGM Emerkingen/Süd, TSV Erbach, RSV Ermingen, SG Griesingen, SC Heroldstatt, FC Hüttisheim, SF Kirchen, SV Pappelau/Beiningen, SGM Oberdischingen/Ersingen, FV Schelklingen/Hausen, SGM Schmiechtal/Alb, SSG Ulm 99 II.

Kreisliga A2

TSV Albeck, TSV Altheim/Alb, SV Asselfingen, SV Fortuna Ballendorf, TSV Bernstadt, FC Burlafingen, SGM Dornstadt/Bollingen, SV Lonsee, FC Neenstetten, SV Nersingen, FKV Neu-Ulm, SV Oberelchingen, TSV Pfuhl, TSG Söflingen, SV Thalfingen, SV Weidenstetten, TSV Westerstetten.

Kreisliga A3

FV Altenstadt, FV Bellenberg, SV Beuren, SGM Buch II/Obenhausen, TSV Dietenheim, FV Gerlenhofen, TSV Holzheim, SSV Illerberg/Thal, SF Illerrieden, SGM Ingstetten/Schießen, TSV Kettershausen/Bebenhausen, SV Oberroth, TSV Neu-Ulm II, TSV Regglisweiler, FC Silheim, SV Tiefenbach, FV Weißenhorn.

Kreisliga B1

SG Alb Seissen Suppingen, SG Dettingen, SW Donau II, SGM Donaurieden, TSG Ehingen II, TSV Einsingen, SGM Granheim, SC Lauterach, FC Marchtal, SV Niederhofen, TSV Rißtissen, SGM Schmiechtal II, SV Unterstadion.

Kreisliga B2

SV Amstetten, TSV Beimerstetten, TSV Berghülen, FC Blautal, SV Göttingen, TSV Herrlingen, SGM Langenau, SGM Laichingen/Feldstetten, SC Lehr, SGM Machtolsheim/Merklingen, SGM Nellingen/Aufhausen, SV Scharenstetten, SV Tomerdingen, SV Westerheim II.

Kreisliga B3

SpVgg Au, SV Balzheim, SV Grafertshofen, FC Illerkirchberg, SV Jedesheim, TSV Kellmünz, SV Esperia Italia Neu-Ulm, SV Pfaffenhofen, FV Schnürpflingen, TSV Senden, SC Unterweiler, SGM Vöhringen/Illerzell, RSV Wullenstetten und vermutlich Ataspor Neu-Ulm.

Kreisliga B4

SV Grimmelfingen, TSF Ludwigsfeld, SV Mähringen, FC Straß, FC Birumut Ulm, ESC Ulm, KKS Croatia Ulm, SV Lijljan Ulm, PUCD Leos de Ulm, VfB Schwarz-Rot Ulm, VfL Ulm/Neu-Ulm, FC Srbija Ulm II, SC Türkgücü Ulm II, TV Wiblingen.

Kreisliga B5

SG Altheim II, FV Asch-Sonderbuch II, SGM Aufheim/Holzschwang II, TSV Blaustein II, SV Eggingen II, SV Jungingen II, SV Offenhausen II, SG Öpfingen II, SV Ringingen II, SGM Senden/Ay II, SC Staig II.