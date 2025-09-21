So ist der Samstag schön für Dragan Trkulja und den SV Offenhausen

Die Favoritenrolle im Derby der Fußball-Bezirksliga zwischen dem Tabellenvierten SV Offenhausen und dem Aufsteiger FC Burlafingen war klar vergeben und Offenhausen wurde dieser Rolle mit einem verdienten 3:0-Sieg auch gerecht. Trainer Dragan Trkulja sagte hinterher: „Das war ganz hervorragend von meiner Mannschaft. In der Halbzeit, als wir 3:0 führten, habe ich zu den Spielern gesagt, dass sie nichts besser machen müssen, sondern nur Geduld haben.“ Das nahm sich der SV Offenhausen zu Herzen, allerdings gelang ihm kein weiterer Treffer.

In der ersten Halbzeit hielt Burlafingen trotz der drei Tore, die aus Abwehrfehlern resultierten, noch ganz gut mit. Die Gäste spielten auch nach vorne, sie kamen allerdings zu kaum zu einer nennenswerten Torchance. Anders der SV Offenhausen: Jasmin Busatlic schoss seine Mannschaft in der 35. Minute in Führung. Stjepan Saric erhöhte nur vier Minuten später auf 2:0 und FCB-Keeper Marin Ivkovic schimpfte wie ein Rohrspatz mit seinen Vorderleuten. Was nichts nutzte, denn Busatlic gelang in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auch noch das 3:0.

Nach der Pause dominierte der SV Offenhausen von Minute zu Minute noch eindeutiger. Er hatte die bessere Spielanlage, war in den Zweikämpfen stärker, im Angriff gefährlicher und mit zunehmender Dauer kam die Mannschaft auch mit den hohen Temperaturen besser zurecht. Immer wieder machten die Platzherren die Entlastungsversuche des Gegners zunichte und initiierten selbst mit teilweise schönen Kombinationen Angriffe. Das einzige, was dem SVO in der zweiten Halbzeit fehlte, war ein weiteres Tor. Wieder und wieder wurde der Ball in den Burlafinger Strafraum getreten. Aber der Aufsteiger überstand alle kniffligen Situationen mit vereinten Kräften, durchaus mit Geschick und auch mit etwas Glück. Am Sieg der Mannschaft von Dragan Trkulja gab es schon nach etwa 70 Minuten längst keinen Zweifel mehr, auch wenn Burlafingen noch zu zwei gefährlichen Aktionen und einer dicken Torgelegenheit kam. Jordi Tengwand scheiterte aber an SVO-Keeper Juljan Lukic, der bei der Rettungsaktion Kopf und Kragen riskierte.

„So ist der Samstag schön“, sagte Trainer Dragan Trkulja schmunzelnd: „Unser Ziel war es, zu Null zu spielen und das haben wir erreicht.“