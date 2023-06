Fußball

15:28 Uhr

So lief der Trainingsauftakt beim SSV Ulm 1846 Fußball

Plus Beim SSV Ulm 1846 Fußball hat die Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Liga begonnen. Warum der Ball an den ersten drei Tagen noch keine Rolle spielt.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Die Stimmung wirkt gelöst, den Erfolgsdruck der vergangenen Jahre scheinen die Kicker des SSV Ulm 1846 Fußball los zu sein. Die Aufstiegseuphorie ist auch an diesem ersten Trainingstag, dem großen Wiedersehen nach der kurzen Sommerpause, noch zu spüren. Es wird viel gelacht, umarmt und abgeklatscht. Irgendwie erinnert die Szenerie am Montagmorgen in den Katakomben des Donaustadions an einen ersten Schultag nach den großen Ferien. Doch ganz so locker wie es vielleicht damals noch zu Beginn eines neuen Schuljahres zuging, war der Auftakt für die Spatzen nicht. Denn gleich am ersten Tag standen schweißtreibende Leistungstests an.

In kleinen Gruppen drehten die Spieler ihre Runden im Stadion. Das Tempo wurde dabei kontinuierlich gesteigert. Bis zu dem Punkt, an dem die Sportler selbst über ihr Leistungslimit entscheiden mussten. In gewissen Abständen wurde jeweils nach der Belastung Blut aus dem Ohrläppchen abgenommen, das anschließend analysiert wurde und Aufschluss über den Leistungsstand geben soll. Ein wichtiger Bestandteil für die Trainingssteuerung während der Vorbereitung und auch darüber hinaus. Bei Verletzungen zum Beispiel sind die individuellen Werte ein Anhaltspunkt für die Gestaltung der Rehabilitation. „Die Lieblingsdisziplin der Spieler ist der Lactattest nicht“, sagt SSV-Athletiktrainer Dr. Sebastian Schulz lachend. Er führt in diesen Tagen Regie, wenn es in Zusammenarbeit mit der Sport- und Rehabilitationsmedizin der Universität Ulm um den aktuellen Fitness- und Gesundheitszustand der Spieler geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen