Fußball

vor 18 Min.

So lief die Mitgliederversammlung beim SSV Ulm 1846 Fußball

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball blickt zufrieden auf das vergangene Geschäftsjahr zurück und voller Vorfreude auf weitere sportliche Erfolge voraus.

Von Stephan Schöttl

Mit Gänsehaut-Momenten begann die Mitgliederversammlung des SSV Ulm 1846 Fußball am Montagabend. Auf den Leinwänden im Vip-Zelt an der Jahnhalle flimmerten noch einmal die schönsten und emotionalsten Szenen aus dem vergangenen Jahr. Am Ende des kurzen Films standen die Spatzen-Kicker vor tausenden Fans auf der Tribüne des Donaustadions, den Meisterpokal der Regionalliga Südwest in der Hand. Fast genau ein Jahr ist das jetzt her. Thomas Oelmayer, Vorstand des Vereins, sagte: „Wenn man das so sieht, könnte man sagen: Nach dem Aufstieg ist vor dem Aufstieg.“ Noch hat der SSV den Durchmarsch in die 2. Bundesliga zwar nicht geschafft, aber das Tor dorthin ist bereits ganz weit aufgestoßen. Das Erfolgsrezept: mannschaftliche Geschlossenheit. Das, so Oelmayer, habe auch die Arbeit hinter den Kulissen geprägt. Dort habe sich der Verein zuletzt ebenfalls sehr gut entwickelt.

Das belegten die Vereinsverantwortlichen sehr anschaulich in Zahlen. Der Mitgliederstand beispielsweise wurde binnen eines Jahres um 50 Prozent gesteigert, beträgt derzeit 1547. „Die Mitglieder sind nach wie vor das Herzstück des Vereins und die Basis unseres Schaffens“, sagte Oelmayer – was er wenig später in einem weiteren Punkt noch einmal betonte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

