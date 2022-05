So tippt Gianluca Abbagnara vom FV Bellenberg das Fußball-Wochenende

Plus Die Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein. Am Wochenende steht der vorletzte Spieltag auf dem Programm - und Gianluca Abbagnara vom FV Bellenberg tippt die Partien.

Durch den 4:0-Erfolg gegen den RSV Wullenstetten unter der Woche baute Gianluca Abbagnara mit seinem FV Bellenberg die Tabellenführung der Fußball-Kreisliga B Iller aus. Dieses Wochenende versucht sich der 19-Jährige bei unserem Expertentipp.