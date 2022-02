Soll es der FC Bayern München künftig schwerer haben?

Plus Angesichts der Übermacht des FC Bayern München wird neuerdings auch im Fußball über Play-offs diskutiert. Warum Experten aus der Region eher skeptisch sind.

Mit diesem Gedanken hat Donata Hopfen eine riesige Diskussion ausgelöst. Über Play-offs auch im Fußball könne man durchaus reden, meinte die neue Chefin der Deutschen Fußball Liga (DFL) – Hintergrund waren Fragen nach der Übermacht von Bayern München und drohender Langeweile in der Bundesliga. Wir haben uns bei Experten in der Region umgehört: Sind Play-offs wie beispielsweise im Basketball auch im Fußball vorstellbar? Und wenn ja: nur bei den Profis oder auch im Amateurbereich?