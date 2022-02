Sorgenfalten bei Türkspor Neu-Ulm vor dem Derby gegen Ehingen-Süd

Plus Mit dem Derby gegen den SSV Ehingen-Süd beginnt für Türkspor Neu-Ulm die zweite Saisonhälfte. Im Winter sind die Sorgenfalten beim Verbandsligisten aber nicht weniger geworden.

Die wohl wichtigste Personalie ist mittlerweile geklärt: Ünal Demirkiran hat seinen Vertrag bei Türkspor Neu-Ulm um ein Jahr verlängert. Auf einer Wolke der Glückseligkeit schwebt der Trainer des Verbandsligisten zurzeit allerdings nicht. Die Pandemie hat zuletzt nicht nur bei seinen Kickern für Ausfälle gesorgt.