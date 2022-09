Fußball

vor 33 Min.

Spatzen erwarten ein leidenschaftliches Regionalliga-Derby auf der Ostalb

Wortgefechte gibt es auf dem Spielfeld immer wieder. Manchmal geht es sehr emotional zu, manchmal weniger. Am Wochenende steht erneut ein heißes Duell beim VfR Aalen an.

Lokal Im Heimspiel gegen Freiberg ging es nicht nur auf dem Platz heiß her. Am Samstag wartet in Aalen erneut eine hitzige Atmosphäre auf den SSV Ulm 1846 Fußball.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Die Trainer analysieren die Partie kurz und knapp, die anwesenden Medienvertreter stellen ihre Fragen. Fertig. So laufen normalerweise die Pressekonferenzen nach den Heimspielen des SSV Ulm 1846 Fußball. Ruhig und geordnet. Doch am vergangenen Sonntag war das anders. Zuvor hatten sich bereits draußen auf dem Spielfeld die Spatzen und Regionalliga-Aufsteiger SGV Freiberg harte Zweikämpfe und heiße Wortgefechte geliefert. Nach dem Abpfiff trat Gästetrainer Ramon Gehrmann in den Katakomben des Donaustadions nach.

