Spatzen-Trainer Thomas Wörle: "Jedes Spiel wird ein Spektakel sein"

Plus Trainer Thomas Wörle spricht vor dem Saisonstart des SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga über mentale Stärke, einen Traumjob und neue Herausforderungen.

Herr Wörle, hinter Ihnen und Ihrem Team liegt eine intensive Vorbereitung. Mit welchem Gefühl gehen Sie am Wochenende in die Drittliga-Premiere?



Thomas Wörle: Ich freue mich total darauf. Auf das erste Spiel in dieser neuen Liga, auf einen starken Gegner und neue Rahmenbedingungen. Wir haben ein Jahr lang in der Regionalliga hart für diesen Moment gekämpft. Und jetzt ist nach sechs Wochen Vorbereitung tatsächlich auch der Punkt gekommen, an dem wir keine Lust mehr auf Testspiele haben. Wir sind froh, dass es am Wochenende endlich richtig losgeht.

Sie haben als Spieler in der 2. Bundesliga oder auch als Trainer der Frauen des FC Bayern München schon großen Fußball miterlebt, zum Teil sogar internationale Luft geschnuppert. Auf was freuen Sie sich jetzt in der 3. Liga persönlich am meisten?



Thomas Wörle: Auf neue Gegner, auf Traditionsmannschaften und tolle Stadien. Auf das ganze Drumherum. Egal, ob auswärts oder daheim, das wird immer ein Spektakel sein. Das ist das Größte für einen Sportler. Insgesamt werden wir ganz deutlich merken, dass es einfach die nächste Liga ist.

