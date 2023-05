Fußball

vor 49 Min.

Spielertypen wie Ulms Andreas Ludwig sind im Kampf um den Titel gefragt

Plus Andreas Ludwig glaubt im Regionalliga-Endspurt an das Ulmer Team und die Fans. Vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart II sagt er: „Wir schaffen das zusammen.“

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Im Frühjahr 2009 beeindruckte ein junger Kicker die Fans auf den Rängen des Ulmer Donaustadions. Andreas Ludwig hatte gerade den Sprung aus dem Spatzen-Nachwuchs in die erste Mannschaft geschafft, sammelte erste Spielpraxis in der damaligen Regionalliga Süd – und nicht wenige gerieten ins Schwärmen über dieses Talent aus den eigenen Reihen. Ludwig, damals 18 Jahre, blieb aber nicht mehr lange in der Heimat. Ihn zog es raus in die Fußballwelt, bis zum FC Utrecht in die höchste Spielklasse der Niederlande. 14 Jahre später schließt sich der Kreis. Ludwig ist seit Sommer 2022 zurück. Am Sonntag (14 Uhr) wollen die Spatzen gegen den VfB Stuttgart II zu Hause einen weiteren Schritt in Richtung Regionalliga-Meisterschaft machen.

Mit 18 Jahren debütierte Andreas Ludwig im Frühjahr 2009 in der ersten Mannschaft des SSV Ulm 1846. Foto: Horst Hörger (Archiv)

Kein einfaches Unterfangen. Ludwig warnt: „Stuttgart hat mit vier Siegen in Folge einen ordentlichen Lauf. Gegen eine zweite Mannschaft ist es nie einfach. Die wollen mitspielen, haben schnelle Jungs, da müssen wir auf der Hut sein und defensiv gut stehen“, sagt der 32-Jährige. Er war in den vergangenen Jahren selbst Teil der U23 eines Bundesligisten. Seine letzte Wirkungsstätte war Hoffenheim, momentan im Titelrennen mit drei Zählern Rückstand Ulms ärgster Verfolger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen