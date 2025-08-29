SSV Ulm 1846 Fußball gegen Waldhof Mannheim: Ein frühes Wiedersehen

Der zweite Heimsieg in dieser Drittligasaison wäre für den SSV Ulm 1846 Fußball am Sonntag um 13.30 Uhr gegen Waldhof Mannheim wichtig. Erstens für das Punktekonto und das Selbstvertrauen. Zweitens geht es auch darum, die Fans zu versöhnen, die nach dem 1:2 in Duisburg sehr enttäuscht, zum Teil auch ungehalten reagierte haben. „Die Erwartungshaltung bei den Fans ist groß und dies zu Recht“, sagt der Ulmer Trainer Robert Lechleiter: „Ich appelliere an sie, der Mannschaft Zeit zu geben. Wir werden am Sonntag alles tun, um ein gutes Spiel abzuliefern und drei Punkte zu holen.“ Alles tun, das heißt vor allem auch: Wucht im Angriff und Tore schießen. Daran haperte es bisher.

Für Marcel Seegert ist die sonntägliche Partie eine besondere. Der Routinier in der Innenverteidigung hat für Waldhof Mannheim in den vergangenen Jahren 315 Spiele bestritten, nach der schweren Verletzung von Johannes Reichert wurde er Anfang August von den Ulmern nachverpflichtet.

Die Statistik spricht auf den ersten Blick für die Spatzen. Die haben in der Drittliga-Saison 2023/2024 beide Partien gegen den SV Waldhof für sich entschieden: 2:0 in Mannheim und 3:1 im Donaustadion. Insgesamt gab es in 16 Heimspielen gegen den Waldhof nur vier Niederlagen. Was allerdings nichts über die Favoritenrolle am Sonntag aussagt.

Haben die Ulmer am vergangenen Spieltag in Duisburg den Kürzeren gezogen, so gelang Mannheim unter seinem neuen Trainer, dem Luxemburger Luc Holtz, ein 2:0-Erfolg über Viktoria Köln. Der Waldhof kommt mit bisher einem Sieg, einem Unentschieden (2:2 gegen Verl) und einer Niederlage (0:1 in Rostock) ins Donaustadion, er steht also etwas besser da als der SSV Ulm 1846 Fußball. Robert Lechleiter sagt. „Das Team spielt sehr mannorientiert, aber wir wollen uns nicht weiter auf den Gegner, sondern auf uns konzentrieren.“ Dabei hat der Trainer die Partie in Duisburg („Wir haben das Spiel noch weggeben, das darf nicht passieren“) noch im Kopf, ebenso den Sieg gegen den Bezirksligisten Eschach im WFV-Pokal („Das Spiel war sehr wichtig“). Er stellt aber fest: „Unser Fokus liegt jetzt komplett auf der Partie gegen Mannheim. Die Mannschaft wird sich zerreißen.“

SSV Ulm 1846 Fußball muss auf Niklas Kölle verzichten

Nicht dabei sein bei den Spatzen kann Niklas Kölle, der sich in Duisburg eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hat. Lechleiter geh aber davon aus, dass der Abwehrmann „relativ glimpflich“ davongekommen ist. Er wird also wohl nicht länger ausfallen. Der Trainer schließt nicht aus, dass es auf den letzten Drücker – das Wechselfenster ist noch bis Montag offen – noch einen personellen Nachschlag geben wird.