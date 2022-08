SSV Ulm 1846 Fußball legt die Vermarktung künftig in fremde Hände

Lokal Der SSV Ulm 1846 Fußball stellt die Vermarktung auf professionelle Beine. Als erster Regionalligist überhaupt arbeitet der Verein mit der renommierten Sportmarketing-Agentur Infront zusammen. Was das bedeutet.

" Fußball kostet Geld." Markus Thiele, Geschäftsführer beim SSV Ulm 1846 Fußball hat diesen Satz gesagt, als der Verein vor Kurzem Medienvertreter aus der Region eingeladen hatte, um gemeinsam über die Entwicklung des SSV und den Saisonstart der Regionalliga Südwest zu sprechen. Mit Stolz verwies er auf die kontinuierlich zunehmende Zahl der Sponsoren, einhergehend mit steigenden Einnahmen. Jetzt stellen die Ulmer die Vermarktung auf professionelle Beine und arbeiten künftig mit der Sportmarketing-Agentur Infront Germany zusammen.