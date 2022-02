SSV Ulm 1846 Fußball: Probespieler Aiden Mesias darf bleiben

In den vergangenen zwei Wochen hat sich der junge Engländer Aiden Mesias bei den Spatzen empfohlen. Zwei andere Verträge wurden dafür aufgelöst.

Am Montag, dem letzten Tag der Transferfrist in der Winterpause, haben viele Fans des SSV Ulm 1846 Fußball vergeblich darauf gewartet, dass der Spitzenreiter der Regionalliga Südwest noch einen weiteren neuen Stürmer vorstellt. Wenige Stunden später gaben die Spatzen dann doch noch eine Verpflichtung bekannt: Für das zentrale Mittefeld kommt der junge Engländer Aiden Mesias.

Der 22-Jährige trainiert bereits seit zwei Wochen als Probespieler mit dem Ulmer Regionalliga-Kader. Er wurde im Nachwuchs der Queens Park Rangers, einem Londoner Stadtteilverein, ausgebildet und war zuletzt bei Hartford Athletic in der zweiten US-Liga unter Vertrag. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt über den Mittelfeldspieler: "Aiden hat in den vergangenen Tagen sowohl im Training als auch im Testspiel gegen Dorfmerkingen einen guten Eindruck hinterlassen. Seine Verpflichtung ist bereits ein Vorgriff auf die nächste Saison. Wir wollen ihn schnellstmöglich integrieren und an die Regionalliga Südwest gewöhnen.“ Mesias erhält in Ulm dennoch zunächst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 - mit Verlängerungsoption.

Damit gibt es nach Simon Klostermann von der TSG Balingen vorerst keine weitere Verstärkung mehr für die Offensive der Spatzen. Einzige Option bliebe nach Ende der Transferzeit die Einstellung eines bislang vereinslosen Spielers. So wie das beim neuen Verteidiger Hendrik Hansen der Fall war.

Vertrag mit Holger Bachthaler wird aufgelöst

Aufgelöst wurde hingegen der Vertrag mit Ex-Trainer Holger Bachthaler. Beide Seiten, heißt es in einer Mitteilung des Vereins, haben sich darauf geeinigt, das Arbeitsverhältnis zum 31. Januar 2022 zu beenden. Eigentlich hätte Bachthaler, der von 2018 bis zum Sommer 2021 Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball war, noch einen laufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2023 gehabt - weil der Kontrakt noch kurz vor der Trennung verlängert worden war.

Auch Jonas Kehl verlässt die Spatzen

Außerdem wurde die Leihe mit Außenverteidiger Jonas Kehl beendet. Er geht zunächst zurück zum FC Bayern München. Kehl war seit Juli 2020 vom Rekordmeister an die Spatzen ausgeliehen und bestritt in dieser Zeit 35 Spiele im Ulmer Trikot. Sportchef Thiele sagt: "Jonas hat in dieser Saison nicht die Spielzeit bekommen, die er sich vorgestellt hat. In beidseitigem Interesse haben wir uns deshalb darauf geeinigt, die Leihe zu beenden." Kehl ist nach Nachwuchsstürmer Lukas Sonnenwald (zum VfB Stuttgart) der zweite Abgang, den die Ulmer in der Winterpause verzeichneten.