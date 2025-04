SSV Ulm 1846 Fußball scheitert wieder mit dem Versuch eines Vorverkaufs

Am Dienstag um 13 Uhr begann für Mitglieder des SSV Ulm 1846 Fußball und Dauerkartenbesitzer der Karten-Vorverkauf für das Auswärtsspiel beim Hamburger SV am 10. Mai. Ein paar Stunden später wurde der Vorverkauf schon wieder gestoppt und alles auf Null gestellt. Am kommenden Dienstag wird ein neuer Versuch gestartet. Fußballfans reagieren im Netz mit Verärgerung und Spott – es ist schließlich nicht die erste Panne dieser Art.

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres wurden die Tickets von etwa 170 Schalke-Fans storniert, die für das Spiel ihrer Mannschaft im Donaustadion teilweise auch schon Hotelzimmer und Bahntickets gebucht hatten. Die Ulmer sprachen damals von einem „organisatorischen Fehler“. Jetzt handelt es sich nach der Sprachregelung des Vereins um einen „systembedingten Fehler“. Diesen hätten viele Unterstützer des HSV genutzt, um sich Tickets für den Gästeblock zu besorgen. Auf ihrer Homepage schreiben die Ulmer von einem daraus resultierenden „erheblichen Sicherheitsrisiko“.

Karten für HSV gegen SSV Ulm 1846 Fußball gibt es wieder am Dienstag

Wie schon im Herbst werden also erneut alle bereits verkauften Tickets storniert, das Geld wollen die Ulmer den Käuferinnen und Käufern zurückerstatten. Der nächste Versuch eines Vorverkaufs startet am kommenden Dienstag, 15. April um 13 Uhr.