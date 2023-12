SSV Ulm 1846 Fußball verpflichtet Verteidiger Philipp Strompf

Philipp Strompf kommt aus der zweiten schwedischen Liga zum SSV Ulm 1846 Fußball. Dort hat der Verteidiger im Training und beim Testspiel schon überzeugt.

Er stand im Testspiel Mitte November gegen den Karlsruher schon 90 Minuten für den SSV Ulm 1846 Fußball auf dem Platz. Damals noch als Probespieler. Philipp Strompf hat die Verantwortlichen der Spatzen in dieser Partie ebenso überzeugt wie in einigen Trainingseinheiten, die er bereits mit dem Drittligisten absolviert hat. Jetzt melden die Ulmer Vollzug: Innenverteidiger Strompf stößt zum Vorbereitungsstart Anfang Januar zum Kader und unterschreibt beim Aufsteiger einen Vertrag bis 30. Juni 2025.

Derzeit spielt er noch für den schwedischen Zweitligisten Vasteras FK, sein Kontrakt dort endet aber mit dem Jahr 2023. Ausgebildet wurde der 25-Jährige unter anderem beim Karlsruher SC und beim SV Sandhausen. Über den FC Astoria Walldorf und die TSG Hoffenheim II kam er zu Eintracht Braunschweig. Dort war Strompf zwei Jahre lang aktiv, hat sogar fünf Zweitligaeinsätze für die Mannschaft absolviert, zudem auch 19 Spiele für Braunschweig in der 3. Liga.

Das sagt SSV-Geschäftsführer Markus Thiele über Philipp Strompf

Bei den Spatzen wird der Verteidiger das Trikot mit der Nummer 32 tragen. Ulms Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Uns war wichtig, dass wir einen Spieler bekommen, der uns sofort weiterhelfen kann und das ist bei Philipp der Fall. Er bringt die fußballerischen aber auch die körperlichen Voraussetzungen mit, um unsere Mannschaft zu verstärken.“ Der Spieler selbst freut sich nach einem halben Jahr in Schweden auf die Rückkehr nach Deutschland. Er meint: "Ich freue mich sehr, gemeinsam mit dem SSV Ulm in den nächsten Jahren die Ziele dieses tollen Vereins zu erreichen. Ein großer Dank geht an die Verantwortlichen für das mir entgegengebrachte Vertrauen.“