SSV Ulm 1846 Fußball verteidigt die Tabellenführung vor Rekordkulisse

Plus 8432 Fans kommen zum Heimspiel gegen die Offenbacher Kickers – das ist Bestwert in dieser Regionalliga-Saison. Auch die drei Punkte bleiben in Ulm.

Von Stephan Schöttl

„Das sind die Spiele, für die man als Fußballer lebt.“ Philipp Maier steckte auch Minuten nach dem Schlusspfiff noch voller Glückshormone. 1:0 hatte der SSV Ulm 1846 Fußball das Regionalliga-Spitzenspiel gegen die Offenbacher Kickers gewonnen – vor 8432 Fans im Donaustadion. Damit nahmen die Spatzen den Hessen nicht nur die Punkte weg, sondern auch den Zuschauerrekord der laufenden Saison.

Bis zum Sonntag lag dieser bei 7578 Besucherinnen und Besuchern. Auch Marcel Schmidts kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus und meinte: „Wow, wir haben uns diese Kulisse nach den Leistungen in dieser Saison verdient, da sind wir unheimlich stolz drauf.“

