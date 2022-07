Stadtpokal: Der erste Gruppensieger steht schon fest

Noch bis Ende Juli geht es auf dem Sportgelände der SSG Ulm 99 um den Fußball-Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm. So lief das Auftakt-Wochenende.

„Es war schön, dass mal wieder alle zusammengekommen sind“, sagt Edin Mandzukic. Der Organisator des Fußball-Pokals der Städte Ulm und Neu-Ulm blickt voller Freude auf das erste Turnier-Wochenende zurück. Ein Wochenende ohne Verletzungen und Konflikte. Der Auftakt am Samstag sei noch recht zurückhaltend gelaufen, einen Tag später kamen dann auch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer auf das Sportgelände der SSG Ulm 99 in den Stadtteil Gögglingen.

Die zweite Mannschaft der Gastgeber als erstes Team bereits das Viertelfinale erreicht. Nach zwei Siegen (jeweils 2:0) gegen den FKV Neu-Ulm und Ljiljan Ulm ist die SSG von Platz eins der Vorrundengruppe A nicht mehr zu verdrängen. Gespielt wird heuer in sieben Gruppen, der jeweilige Erste kommt eine Runde weiter, dazu der punktbeste Zweite. Besonders spannend ist es in Gruppe B: Der TSV Einsingen und der SV Grimmelfingen haben ihre ersten beiden Partien jeweils gewonnen, stehen punktgleich an der Tabellenspitze und treffen am kommenden Wochenende aufeinander. „Das wird ein echtes Finale um den Einzug ins Viertelfinale“, sagt Mandzukic. Eine ähnliche Konstellation gibt es in Gruppe C. Dort haben der SV Jungingen und Türkgücü Ulm jeweils vier Zähler. Wer das direkte Duell am kommenden Samstag gewinnt, zieht in die K. o.-Runde ein.

Alles Infos rund um das Stadtpokal-Turnier 1 / 6 Zurück Vorwärts Die Ergebnisse vom Samstag, 16. Juli 13 Uhr SSG Ulm 99 II – FKV Neu-Ulm 2:0

14.20 Uhr ESC Ulm – TSV Einsingen 1:4

14.20 Uhr SC Unterweiler – SV Grimmelfingen 2:4

15.40 Uhr FV Gerlenhofen – SV Jungingen 2:6

15.40 Uhr SV Thalfingen – Türkgücü Ulm 0:1

17 Uhr VfB Ulm – TV Wiblingen 0:0

17 Uhr TSG Söflingen – VfL Ulm 1:0

18.20 Uhr Croatia Ulm – Birumut Ulm 0:4

18.20 Uhr TSV Pfuhl – TSF Ludwigsfeld 4:1

Die Ergebnisse vom Sonntag, 17. Juli 13 Uhr Ljiljan Ulm – SSG Ulm 99 II 0:2

14.20 Uhr Türkspor Neu-Ulm II – FC Burlafingen 0:2

14.20 Uhr SV Mähringen – SV Offenhausen 0:3

15.40 Uhr SC Lehr – SV Eggingen 1:0

15.40 Uhr RSV Ermingen – Esperia Italia Neu-Ulm 0:2

17 Uhr SV Grimmelfingen – ESC Ulm 2:0

17 Uhr SC Unterweiler – TSV Einsingen 2:5

18.20 Uhr Türkgücü Ulm – FV Gerlenhofen 1:1

18.20 Uhr SV Thalfingen – SV Jungingen 1:1

27 Mannschaften sind beim 51. Pokal-Turnier der Städte Ulm und Neu-Ulm dabei. Gespielt wird heuer vom 16. bis 30 Juli auf der Anlage der SSG Ulm 99.

Weitere Vorrundenspiele werden am Wochenende 23. und 24. Juli ausgetragen. Das Viertelfinale findet am Dienstag, 26. Juli, statt, das Halbfinale am Donnerstag, 28. Juli, Spiel um Platz drei und Endspiel am Samstag, 30. Juli.

Die Spiele am Samstag, 23. Juli 13 Uhr VfL Ulm - VfB Ulm

13 Uhr TSG Söflingen - TV Wiblingen

14.20 Uhr TSF Ludwigsfeld - KKS Croatia Ulm

14.20 Uhr TSV Pfuhl - FC Birumut Ulm

15.40 Uhr SV Offenhausen - Türkspor Neu-Ulm II

15.40 Uhr SV Mähringen - FC Burlafingen

17 Uhr SV Esperia Italia Neu-Ulm - SC Lehr

17 Uhr RSV Ermingen - SV Eggingen

18.20 Uhr FV Gerlenhofen - SV Thalfingen

18.20 Uhr SV Jungingen - SC Türkgücü Ulm

Die Spiele am Sonntag, 24. Juli 12 Uhr ESC Ulm - SC Unterweiler

12 Uhr TSV Einsingen - SV Grimmelfingen

13.20 Uhr VfB Ulm - TSG Söflingen

13.20 Uhr TV Wiblingen - VfL Ulm

14.40 Uhr FKV Neu-Ulm - SV Ljiljan Ulm

16 Uhr KKS Croatia Ulm - TSV Pfuhl

16 Uhr FC Birumut Ulm - TSF Ludwigsfeld

17.20 Uhr Türkspor Neu-Ulm II - SV Mähringen

17.20 Uhr FC Burlafingen - SV Offenhausen

18.40 Uhr SC Lehr - RSV Ermingen

18.40 Uhr SV Eggingen - SV Esperia Italia Neu-Ulm

Der Stadtpokal wurde bereits 1970 unter der Regie von Franz Werner und Eugen Dangel aus der Taufe gehoben. Veranstalter war damals der VfL Ulm. Mit dem ESC Ulm, Sportbund Ulm, SSV Ulm 1846, VfB Ulm, TSG Söflingen und Ausrichter VfL Ulm sowie Thalfingen und dem TSV Blaustein waren bei der Premiere acht Teams dabei. 27 sind es heuer. 29 wären eigentlich startberechtigt, doch die Bezirksligisten FC Srbija Ulm und SGM Aufheim-Holzschwang verzichten auf den Wettbewerb. Der SSV Ulm 1846 Fußball als Regionalligist und der TSV Neu-Ulm, in der vergangenen Saison noch Landesligist, dürfen aufgrund der Regularien nicht teilnehmen.