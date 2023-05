Steigt am Samstag schon die große Party im Donaustadion?

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball kann mit einem Sieg gegen Fulda-Lehnerz vorzeitig Meister der Regionalliga Südwest werden – die Trophäe ist jedenfalls schon da.

Es soll der ganz große Fußball-Feiertag im und ums Donaustadion werden. In der Regionalliga Südwest könnte bereits am Samstagnachmittag eine Entscheidung im Titelrennen fallen. Zwei Voraussetzungen müssen dafür erfüllt werden: Der SSV Ulm 1846 Fußball muss sein Heimspiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gewinnen und gleichzeitig darf die TSG Hoffenheim II als ärgster Verfolger der Spatzen nicht mehr als einen Punkt bei der TSG Balingen holen.

Sollte dies genau so eintreten, wäre der SSV vorzeitig Meister und könnte zu Hause mit seinen Fans den Aufstieg in die 3. Liga feiern. Für SSV-Geschäftsführer Markus Thiele einerseits eine sehr schöne Vorstellung, andererseits aber noch Zukunftsmusik. Er drückt ein wenig auf die Euphoriebremse und sagt: „Wir müssen zuallererst unsere Hausaufgabe erledigen, alles andere können wir sowieso nicht beeinflussen.“