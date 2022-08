Fußball

22:10 Uhr

Stephan Baierl lotst Routinier Nikola Trkulja wieder in Richtung Heimat

Nikola Trkulja (rechts) kickte in der vergangenen Saison noch mit dem FC Gießen in der Regionalliga. Jetzt zieht es ihn ins Allgäu.

Lokal In der vergangenen Saison kickte Nikola Trkulja noch mit dem FC Gießen in der Regionalliga Südwest. Jetzt wechselt der gebürtige Ulmer zum FC Memmingen in die Bayernliga.

Von Stephan Schöttl

In der vergangenen Saison hat Nikola Trkulja noch mit dem FC Gießen in der Regionalliga Südwest gegen den SSV Ulm 1846 Fußball gespielt. Jetzt zieht es den 31-jährigen Mittelfeldspieler wieder in Richtung Heimat, denn der gebürtige Ulmer kickt künftig für den Bayernligisten FC Memmingen. Der Regionalliga-Absteiger bezeichnet den Wechsel als „Knüller“.

