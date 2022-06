Stürmischer FKV Neu-Ulm schickt den TSV Pfuhl in die Kreisliga B Donau

Lokal Der FKV Neu-Ulm gewinnt dank einer starken Offensive mit 6:1 gegen den TSV Pfuhl. Das Relegationsspiel um den letzten freien Platz in der Kreisliga A sehen 800 Fans in Nersingen.

Der TSV Pfuhl muss den bitteren Gang in die Kreisliga B Donau antreten. Im entscheidenden Spiel um den letzten freien Platz in der Kreisliga A unterlag die Mannschaft dem FKV Neu-Ulm mit 1:6 (1:3). 800 Zuschauerinnen und Zuschauer boten auf dem Sportgelände des SV Nersingen eine tolle Kulisse.