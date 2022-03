Fußball

vor 17 Min.

SV Offenhausen gegen FC Silheim: In der Nachspielzeit wird es hitzig

Plus In der Kreisliga A Donau gewinnt der SV Offenhausen 2:1 gegen den FC Silheim. Am Ende kommt es aber sogar zu einem Tumult auf dem Spielfeld.

Von Oliver August

Durch einen glücklichen 2:1-Erfolg gegen den FC Silheim steht der SV Offenhausen an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A Donau und wahrt damit seine Titelchance. Das Siegtor durch Swen Schmeer glückte aber erst in der dritten Minute der Nachspielzeit durch einen direkt verwandelten Freistoß. Zudem sagte Offenhausens Trainer Alexander Höhne: „Eine Punkteteilung wäre eigentlich schon in Ordnung gewesen.“

