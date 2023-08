Fußball

Tickets, Anfahrt, Kader: Die letzten Infos vor dem Heimspiel der Spatzen

Plus Am Sonntag trifft der SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga auf den 1. FC Saarbrücken. Was Fans vor dem ersten Heimspiel der Saison wissen sollten.

Von Stephan Schöttl

Das Warten hat ein Ende. Nach sechs Wochen Vorbereitung beginnt für den SSV Ulm 1846 Fußball am Sonntag (13.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken die neue Saison in der 3. Liga. Alles Wichtige rund um die Partie haben wir in diesem Artikel zusammengefasst - von Ticketinfos über die Anfahrt bis zu Kader-News.

Die Zuschauer Bis zum Freitagnachmittag waren bereits 7.100 Karten für das Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken verkauft - darunter fast 2.000 Saisontickets. Die Sitzplätze auf den Tribünen des Donaustadions sind bereits vergriffen, für die Partie am Sonntagmittag (13.30 Uhr) gibt es aber noch ausreichend Stehplatzkarten. Markus Thiele , Geschäftsführer des SSV Ulm 1846 Fußball , rechnet mit knapp 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zur Drittliga-Premiere der Spatzen. Gut besucht wird wohl auch der neue VIP-Bereich der Ulmer sein. Einzig die Wetterprognose könnte dieser großen Kulisse noch einen Strich durch die Rechnung machen: Für den Zeitpunkt des Spiels ist derzeit sehr ungemütliche Witterung vorhergesagt - mit Regen, starken Wind und Temperaturen um die 13 Grad.





Die Haltestelle Donaustadion kann wegen Gleisbauarbeiten bei den ersten beiden Heimspielen des SSV Ulm 1846 Fußball nicht angefahren werden. Foto: Alexander Kaya

Der Gegner Zuletzt trafen Ulm und Saarbrücken in der Regionalliga Südwest in der Corona-Saison 2019/2020 aufeinander. Die Saarländer hatten mit 2:1 die Nase vorn. Seitdem hat sich beim Ex-Bundesligisten einiges getan. In der vergangenen Spielzeit fehlte der Mannschaft nur ein einziger Punkt zum ersehnten Aufstieg in die 2. Bundesliga. Ulms Trainer Thomas Wörle spricht von "enormer physischer Wucht" und "hoher individueller Qualität" im Kader der Gäste. Er sagt über den Gegner: " Saarbrücken hat viele Gesichter. Die Mannschaft hat klare Abläufe und will das Spiel kontrollieren. Ich erwarte, dass wir sehr viel verteidigen werden müssen." Einer von Saarbrückens Neuzugänge ist Patrick Sontheimer . Der 25-jährige Spielgestalter kommt vom Liga-Rivalen Viktoria Köln und hat seine persönlichen wie sportlichen Wurzeln im Ostallgäu .

Der Kader Personell kann der SSV Ulm 1846 Fußball aus dem Vollen schöpfen. "Wir haben keine Verletzten, aber sicher noch den einen oder anderen Spieler, der ein bisschen Nachholbedarf hat", sagt Trainer Thomas Wörle . Lamar Yarbrough zum Beispiel, der große Teile der Vorbereitung verletzt nicht mitmachen konnte. Oder Neuzugang Leo Scienza, der später eingestiegen ist. "Da werden wir kurzfristig entscheiden", so Wörle weiter. Die Spatzen haben den Großteil der Meistermannschaft zusammengehalten, sie bauen auf Kontinuität. Wörle sagt: "Zum anderen haben wir uns punktuell verstärkt. Neue Spieler brauchen auch eine gewisse Eingewöhnungszeit, da sind wir in der Vorbereitung schon ein Stück weit vorangekommen. Es gibt schon den einen oder andern Kandidaten unter den Neuzugängen, der in der Lage ist, von Anfang an auf dem Platz zu stehen." Wörle nennt in diesem Zusammenhang etwa Felix Higl , dier das Ulmer Umfeld schon kennt. "Er hat es sicher ein bisschen einfacher in dieser Situation als die anderen Neuen. Aber wir haben uns in den letzten Jahren dadurch ausgezeichnet, dass wir eine Mannschaft sind, die sehr offen ist im Umgang mit neuen Spielern", sagt der Trainer.

