Fußball

vor 35 Min.

Tobias Rühle ist bei den Ulmer Spatzen der Mann für die großen Emotionen

Plus An ein Comeback von Tobias Rühle ist nach seinem Kreuzbandriss noch nicht zu denken. Aber er ist weiter wichtig für den SSV Ulm 1846 Fußball – und wird es auch in Zukunft bleiben.

Von Stephan Schöttl

Als Adrian Beck im Heimspiel gegen den Bahlinger SC am Dienstagabend der entscheidende Treffer zum 1:0-Sieg gelang, stürmte er in Richtung Eckfahne, um dort ausgelassen zu jubeln – und die gesamte Mannschaft samt Ersatzspieler, Trainer und Betreuer hinterher. Vorneweg einer, den man beim SSV Ulm 1846 Fußball lange Zeit schmerzlich vermisst hatte: Tobias Rühle legte von der Seitenlinie aus einen Vollsprint hin. Wie zu seinen besten Zeiten. Der 31-jährige Stürmer ist zwar nach seinem Kreuzbandriss Ende Oktober 2021 nach wie vor verletzt. Aber er hat mittlerweile wieder einen festen Platz auf der Mannschaftsbank. „Eine ganz bewusste Entscheidung“, sagt Coach Thomas Wörle.

