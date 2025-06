Tom Gaal wechselt vom SSV Ulm 1846 Fußball in die Schweiz

Der Abschied von Tom Gaal verlief nicht ganz im sonst so oft beschworenen gegenseitigen Einvernehmen. Der SSV Ulm 1846 Fußball zog zu Beginn des Monats sein Angebot an den Innenverteidiger zurück, in einer Pressemitteilung hieß es: „Wir setzen auf Fußballer, die nicht nur Potenzial haben, sondern uns auch spüren lassen, dass sie unbedingt beim SSV spielen wollen.“ Inzwischen ist klar, warum Gaal nach drei Jahren nicht mehr für Ulm spielen wollte. Der FC St. Gallen, Tabellensiebter der schweizer „Super League“ in der abgelaufenen Saison, meldete Gaals Verpflichtung bis zum Sommer 2027.

