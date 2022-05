Tore, Zuschauer, Fairplay: Zahlenwerk macht den Ulmer Spatzen Mut

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball steht am Ende der Regionalliga-Saison zwar mit leeren Händen da. Die Statistiken der Liga verdeutlichen aber: Es war nicht alles schlecht.

Sie hatten lange Zeit die Chance, die Saison gleich mit zwei Titeln abzuschließen. Doch am Ende standen die Kicker des SSV Ulm 1846 Fußball mit leeren Händen da. Den Aufstieg verspielt, das Rennen um die Tabellenspitze gegen die SV Elversberg knapp verloren. Auch im Pokalfinale gegen die Stuttgarter Kickers hatten die Spatzen im Elfmeterschießen das Nachsehen. Die große Euphorie rund um den SSV ist vorübergehend der Tristesse gewichen. Doch inzwischen ist die Zuversicht zurück. Es war, heißt es seitens des Vereins, schließlich ja nicht alles schlecht – mit 23 Siegen, acht Unentschieden und nur fünf Niederlagen. Das untermauern die Statistiken der Saison 2021/2022 in der Regionalliga Südwest.