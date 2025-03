Torjäger Finn Annabring wechselt vom SC Staig zum FV Illertissen

Er hat in bisher 19 Einsätzen für den SC Staig schon 23 Treffer erzielt, er führt damit die Torjägerliste der Fußball-Bezirksliga an und er ist seit erst einer Woche gerade einmal 21 Jahre alt. Finn Annabring galt als eines der heißesten Eisen auf dem Spielermarkt. Der Verbandsligist Ehingen-Süd war an dem jungen Mann mit dem vielsagenden Spitznamen „Erling“ interessiert, der Bayernligist FC Memmingen auch, aber gemacht hat das Rennen letztlich der FV Illertissen. Annabring wird ab der kommenden Saison das Dress des bayerischen Regionalligisten tragen. Er begründet seine Entscheidung: „Illertissen hat mir das interessanteste Angebot gemacht und die Regionalliga ist die interessanteste Liga.“ FVI-Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler sagt: „Wir freuen uns natürlich, dass eines der größten Stürmertalente der Region nach Illertissen wechselt. Wir werden ihn bei seiner fußballerischen Entwicklung bestens unterstützen. Er hat einen hervorragenden Torabschluss und er ist sehr ehrgeizig und lernwillig. Wir sind davon überzeugt, dass wir an Finn noch viel Freude haben.“

Pit Meier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SC Staig Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FV Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis