Torjäger und Familienmensch: So tickt Ulms Top-Stürmer Lucas Röser

Plus Lucas Röser hat sich nach einem Kreuzbandriss und langer Zwangspause beim SSV Ulm 1846 Fußball zurückgekämpft. Eine Sache hat ihm sein Bruder voraus.

Nein, leicht waren die vergangenen Monate für Lucas Röser nicht. Im Juni 2021 zog sich der Stürmer einen Kreuzbandriss zu, fiel danach fast ein ganzes Jahr lang aus. Auch mental machte ihm die erste schwere Verletzung seiner Karriere zu schaffen. Gedanken quälten ihn. Wie wird der Körper auf Belastung reagieren? Wird es überhaupt eine Rückkehr in den Profifußball geben? Und vor allem wann?