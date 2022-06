Trainingsauftakt beim SSV Ulm 1846 Fußball mit 15 Neuen

Lokal Beim SSV Ulm 1846 Fußball hat die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison begonnen. Im ersten öffentlichen Training am Donaustadion war ein weiterer Rückkehrer dabei.

ei den ersten Pflichtterminen blieb der Ball noch im Materialschrank. Für die Regionalliga-Kicker des SSV Ulm 1846 Fußball standen zunächst diverse Leistungstests auf dem Trainingsplan, um den aktuellen Fitness- und Gesundheitszustand zu erheben. Dann wurde es beim Grillfest mit Freundinnen, Frauen und Familien gesellig. Seit Montagvormittag wird aber wieder ordentlich geschwitzt. Cheftrainer Thomas Wörle bat seine Mannschaft zum ersten gemeinsamen Training, auf Platz 1 hinter dem Donaustadion waren sogar einige Fans erschienen. Und sie sahen unter den inzwischen insgesamt 15 Neuzugängen zwei Spieler, die erst kurz vor dem Aufgalopp ihre Verträge unterschrieben hatten.