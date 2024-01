Fußball

Transfermarkt-Update: Der Kader des SSV Ulm 1846 Fußball wird aufgewertet

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball profitiert von der starken Hinrunde in der 3. Liga, die Marktwerte der Spieler gehen nach oben. Wer am meisten zugelegt hat.

Von Stephan Schöttl

Seit mittlerweile 20 Jahren erhebt das Branchenportal transfermarkt.de die Marktwerte von Profifußballern. Was anfangs nur eine Spielerei für Fans war, hat sich mittlerweile zu einem wichtigen Instrument in der Szene entwickelt. Denn obwohl die Redaktion des Portals immer wieder betont, dass es sich lediglich um geschätzte Richtwerte handelt, nehmen diese Zahlen Einfluss auf das Geschäft. Mindestens zweimal pro Saison werden die Marktwerte angepasst, zur Winterpause war das wieder einmal der Fall. Und beim SSV Ulm 1846 Fußball hat sich das nach der starken Hinrunde in der 3. Liga besonders bemerkbar gemacht. Nachdem die Spatzen als Aufsteiger im August 2023 mit dem günstigsten Kader (3,85 Millionen Euro) in die Runde gestartet sind, hat sich der Wert der Mannschaft seitdem um fast 30 Prozent gesteigert und liegt inzwischen bei fünf Millionen Euro. Im ligaweiten Vergleich spielt der SSV damit aber noch längst nicht im Konzert der Großen. Der Kader von Borussia Dortmund II beispielsweise kostet 12,08 Millionen Euro.

In die Bewertung fließen laut transfermarkt.de verschiedene Faktoren ein. Die sportlichen Leistungen natürlich, aber unter anderem auch das Alter, die Verletzungsanfälligkeit, Erfahrung oder die Zukunftsperspektive. Die deutliche Wertsteigerung des Ulmer Teams liegt in erster Linie an Winter-Neuzugang Thomas Kastanaras. Der Leihspieler vom VfB Stuttgart ist allein bereits 700.000 Euro wert – und damit einer der Top-10-Spieler der 3. Liga.

