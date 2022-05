Fußball

Trotz des verpassten Aufstiegs: Bei Ulm überwiegt der Stolz auf das Erreichte

Der SSV Ulm 1846 Fußball hatte in der abgelaufenen Saison viel Grund zur Freude – auch wenn es am Ende knapp nicht zum Aufstieg in die 3. Liga gereicht hat.

Plus Sportchef Markus Thiele stellt seinem SSV Ulm 1846 Fußball ein gutes Zeugnis aus. Er fragt aber auch: Wäre der ganze Verein überhaupt schon bereit für das Profigeschäft?

Von Stephan Schöttl

Als Vizemeister hat der SSV Ulm 1846 Fußball die Saison in der Regionalliga Südwest abgeschlossen. Einerseits ist man bei den Spatzen enttäuscht, weil am Ende nur drei Punkte zu Meister Elversberg fehlten und der Aufstieg in die 3. Liga bis zum vorletzten Spieltag zum Greifen nahe war. Andererseits weiß man die Leistung freilich entsprechend einzuschätzen, SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt daher auch: „Ja, es hat nicht gereicht, aber es war auch nicht alles schlecht.“ Wenige Tage nach dem letzten Spiel der Runde gegen den VfB Stuttgart II (3:2) zieht er mit uns Bilanz.

