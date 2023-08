Fußball

TSV Buch gelingt im Verbandspokal die Überraschung gegen Ehingen-Süd

Plus In der dritten Runde des WFV-Pokals schlägt Landesligist TSV Buch den SSV Ehingen-Süd. Der Siegtreffer fällt, als alle schon mit Elfmeterschießen gerechnet hatten.

Sie waren gewarnt und sind sogar in den Trainingseinheiten darauf eingegangen. Genutzt hat es den Kickern des SSV Ehingen-Süd am Ende trotzdem nichts. Auf dem engen Platz des TSV Buch verlor der Verbandsligist am Samstagnachmittag mit 1:2. „Die hatten keine Lösung“, gab Buchs Abteilungsleiter Steffen Amann nach der Überraschung zu Protokoll.

Die weitgehend ausgeglichene Partie der dritten Runde des WFV-Pokals hatte sich vorher zu einem umkämpften Duell entwickelt. „Diesen Kampf haben wir angenommen“, sagt TSV-Akteur Sören Paul. Man habe die Ehinger gut zugestellt und zu vielen langen Bällen gezwungen. Die Gäste wurden nahezu ausschließlich bei Standardsituationen gefährlich. Obwohl die Hausherren durch Tim Voß die erste und einzige nennenswerte Torchance vor der Halbzeitpause hatten (25.), blieben auch sie weitgehend ungefährlich. Nach dem Seitenwechsel fielen dann zwar die Tore, insgesamt sahen fast 400 Zuschauerinnen und Zuschauer allerdings viel Mittelfeldgeplänkel. Wirklich ins Risiko wollte keine der beiden Mannschaften gehen.

