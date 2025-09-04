TSV Buch mit Rückenwind, aber ohne Manuel Schrapp

Olympia Laupheim und Türkspor Neu-Ulm sind in der württembergischen Fußball-Landesliga noch ungeschlagen, beide Mannschaften werden beim Auftakt des fünften Spieltags bereits am Freitagabend (Anstoß jeweils um 18 Uhr) gefordert. Dabei sind die Neu-Ulmer Gastgeber im Derby gegen die SSG Ulm.

Türkspor-Trainer Florian Peruzzi hat die Ulmer bei ihrem 3:1-Sieg über den SC Staig am vergangenen Sonntag persönlich in Augenschein genommen und er formuliert ein klares Ziel: „Wir wollen die drei Punkte holen und uns in der Spitzengruppe festsetzen.“ Ein Wechselbad der Gefühle erlebte man vor einer Woche beim TSV Buch. Die Freude und Erleichterung über den ersten Saisonsieg war natürlich groß, ein Wermutstropfen war beim 3:1 über den SV Reinstetten allerdings die Rote Karte gegen Manuel Schrapp. Der muss nun wahrscheinlich eine Sperre von drei Spielen abbrummen. Abteilungsleiter Steffen Amann denkt über einen Einspruch nach, am Freitag in Laup-heim wird Schrapp aber auf jeden Fall fehlen. Ansonsten sind in Buch die letzten Urlauber zurück und wieder ins Training eingestiegen.

Erst am Samstag, dann jedoch zu einer ganz ungewohnten Zeit um 12 Uhr hat der SC Staig den TSV Heimenkirch zu Gast. Nachmittags ist dann zunächst Srbija Ulm an der Reihe. Das Spiel der Serben beim SV Kressbronn beginnt um 15 Uhr.

Bevor der TSV Neu-Ulm am kommenden Mittwoch den Aufsteiger vom Bodensee empfängt, müssen die Kreisstädter am Samstag (15.30 Uhr) zum FV Rot-Weiß Weiler ins westliche Allgäu. Man sei zu Wochenbeginn erst einmal mit der Aufarbeitung der 1:3-Heimpleite gegen Laupheim beschäftigt gewesen, berichtet TSV-Trainer Stephan Baierl. Personell schließt sich übrigens bei diesem Spiel irgendwie der Kreis: 2019 wurde Baierl auf der Kommandobrücke des FC Memmingen von Jürgen Wegmann abgelöst. Der frühere Bayern-Stümer wurde nach sechs Spielen beim FCM allerdings auch wieder entlassen. Mittlerweile steht der Ex-Profi nun in Weiler an der Seitenlinie. Einmal haben sich die Wege der beiden Trainer seitdem gekreuzt, und zwar in der Verbandsliga. Wegmann war Trainer des FC Wangen und Stephan Baierl zuständig für den TSV Essingen.