TSV Senden darf wohl die komplette nächste Saison nicht spielen

Das Urteil der zweiten Instanz ist ein bisschen milder ausgefallen, bringen wird das dem TSV Senden aber wohl nichts. Das Sportgericht des Württembergischen Fußball-Verbands (WFV) verkürzte die Sperre zwar um einen Monat, statt am 30. September endet sie bereits am 1. September. Da aber am 17., 24. und 31. August Spieltage in der Kreisliga B 3 angesetzt sind, verpasst der TSV Senden drei Partien und es gilt die Regel: Wer dreimal nicht antritt – warum auch immer – der ist für die komplette Saison raus.

Pit Meier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Senden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Württembergischer Fußball-Verband Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis