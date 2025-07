TSV Senden ist für die komplette Saison raus

Der TSV Senden ist so gut wie sicher die komplette nächste Saison raus aus dem Spielbetrieb in der Fußball-Kreisliga B 3. Der Spielplan wurde inzwischen veröffentlicht, Senden hätte demzufolge am 1. Spieltag (17. August) gegen den SV Grafertshofen spielen sollen, am zweiten (24. August) beim TSV Kellmünz und am dritten (31. August) gegen den FV Schnürpflingen. Bei allen drei Gegnern hat der TSV Senden nach Informationen unserer Zeitung wegen einer Verlegung auf einen späteren Zeitpunkt angefragt, alle drei haben sie abgelehnt.

Der Hintergrund: Der TSV Senden wurde wegen der Ausschreitungen am Rande der Spiele der ersten und zweiten Mannschaften gegen Illerkirchberg Ende April dieses Jahres vom Sportgericht bis zum 1. September gesperrt, er darf also zu den ersten drei Spielen der neuen Saison gar nicht antreten. Damit tritt ein Automatismus in Kraft: Wer dreimal nicht antritt – warum auch immer – der ist für die komplette Spielzeit raus. Das letzte Hintertürchen wäre die Verlegung einer dieser ersten drei Partien gewesen. Auch das hat sich inzwischen für den TSV Senden geschlossen.