Türkspor Neu-Ulm baut seine tolle Serie aus

Unterschiedliche Gefühlswelten erlebten die Neu-Ulmer Landesligisten: Türkspor Neu-Ulm feierte einen 2:0-Heimsieg gegen den SV Reinstetten, der TSV Neu-Ulm unterlag beim SV Mietingen mit 2:4.

„Die haben es uns ganz schön schwer gemacht, wir mussten erst einmal die Lücken finden“, erzählt Türkspor-Trainer Florian Peruzzi nach dem Verfolgerduell. Reinstetten verteidigt mit Mann und Maus und hatte obendrein noch Dusel, dass der Unparteiische einen regulären Treffer der Neu-Ulmer nicht anerkannte. Die Videoaufnahme lieferte nach dem Spiel den Beweis: Beim Tor von Mustafa Onur Cumur war der Ball zuvor nicht im Aus (25.). So musste man sich lange gedulden, ehe Nikola Stojnovic mit seinem 1:0 für Jubel sorgte (82.). Kurz vor Schluss durfte sich Cumur dann doch noch in die Torschützenliste eintragen – mit einem Schuss aus 20 Metern (89.). Peruzzis Team blieb damit im sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage.

Eben eine solche bezogen die Kollegen vom TSV Neu-Ulm in Mietingen. Die hatte am Ende einen faden Beigeschmack. „Wir waren an den ersten beiden Toren absolut selbst schuld“, sagte TSV-Spielleiter Erdem Kesmer zum 1:0 von Christian Glaser (29.) sowie zum 2:1 von Philipp Auer (43.). Dazwischen hatte Alexander Nikiforov ausgeglichen (31.). Noch vor der Pause hatte das Schiedsrichtergespann einen aus Neu-Ulmer Sicht überaus zweifelhaften Auftritt: Tim Schneider wurde wegen eines Foulspiels von Schiedsrichterin Svenja Neugebauer des Feldes verwiesen. „Die haben sich beide festgehalten, das ist nicht akzeptabel“, meinte Kesmer. Kurz vor Spielende sollte es für die Gäste noch schlimmer kommen. Erst einmal aber gelang Alan Broll in Unterzahl der 2:2-Ausgleich (51.). Neu-Ulm war in dieser Phase sogar der Wende und einer Führung nahe. Als wiederum Glaser (83.) und Auer (84.) doch noch auf 4:2 für die Gastgeber stellten, wurde die Partie richtig hitzig. Zunächst sah Marco Kurz die gelb-rote Karte (87.), der hinzueilende Nikola Trkulja sah Rot (88.). Während man bei der Aktion von Trkulja – er hatte etwas heftig einen Gegenspieler geschubst – die Strafe noch einigermaßen nachvollziehen konnte, war Kurz aus Sicht der Neu-Ulmer unschuldig. Kesmer sprach deshalb von einem „insgesamt grottigen Auftritt“ der Unparteiischen.

So richtig in Tritt kommt der FC Blaubeuren nicht, beim TSV Riedlingen kam man über ein torloses 0:0 nicht hinaus. Auch Tim Hille, Trainer des SC Staig, war unzufrieden nach dem 0:1 gegen Tabellenführer Olympia Laupheim. Er sagte: „Wir haben momentan kein Spielglück und kriegen aufs Maul.“ Seine Mannschaft sei über die gesamte Distanz besser gewesen, durch einen zweifelhaften Handelfmeter von Stephan Strähle (79.) nahm Laupheim trotzdem die Punkte mit. Zuvor scheiterte Hugo Höfner für die Gäste bereits vom Punkt an Staigs Torhüter Manuel Fetzer (32.), beim Handelfmeter von Silvan Laib stand eine gute halbe Stunde später der Laupheimer Querbalken im Weg.

Die SSG Ulm gewann das Stadtderby gegen Srbija Ulm mit 2:0. Tore von Björn Haußer (7.) und Nikolas Lutz (90.+1) entschieden das Spiel. Rajko Radovanovic (FC Srbija) sah in der Schlussphase wegen einer Tätlichkeit Rot (80.).