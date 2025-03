Türkspor Neu-Ulm bezahlt den Derbysieg teuer

Tabellarisch hilft dieses Ergebnis dem TSV Buch in der Abstiegsrunde der württembergischen Fußball-Landesliga nicht weiter. Abteilungsleiter Maxi Tränkle erhofft sich vom 2:2 in Biberach zumindest einen psychologischen Effekt: „Es fühlt sich eher wie ein Sieg an und hilft vielleicht in den Köpfen.“ Er berichtete weiter von einem ersten Abschnitt des Spiels, der alles andere als optimal verlief: Viele Fehler der Bucher und eine Biberacher Führung, die aus einem Strafstoß resultierte. Einen Pressschlag, in den Buchs Torhüter Jonas Gebauer verwickelt war, wertete Schiedsrichterin Svenja Neugebauer als elferwürdig. Robin Biesinger war im Anschluss der Schütze zum Biberacher 1:0 (32.). Nach dem Seitenwechsel profitierten die Bucher von einem schnellen Eigentor der Gastgeber (47.). Danach waren sie zwar überlegen, kamen dennoch nur zu einzelnen, dann allerdings guten Torchancen. Trotzdem waren es die Biberacher, die erneut in Führung gingen. Mike Kämpf stellte mit seinem 2:1 den Spielverlauf auf den Kopf (87.), zumal Manuel Schrapp kurz zuvor nur den Außenpfosten des FV-Gehäuses anvisiert hatte. Das Unheil hielt sich aber letztlich in Grenzen, weil Schrapp mit einem Schuss aus der Drehung doch noch der ganzspäte und verdiente 2:2-Ausgleich gelang (90.+6).

TSV Buch: Gebauer – Zott (88. Mertens), Voß, Kurz, Spann – Egle (64. Riedel), Freybott (81. Maisch), Zeh, Ederle (76. Sailer) – Schrapp, Leitner (76. Yildiz).

Es war ein klarer und wichtiger, aber ein teuer erkaufter Sieg. Im prestigeträchtigen Duell zwischen Türkspor Neu-Ulm und Türkgücü Ulm stürmten die Neu-Ulmer mit einem 3:0-Erfolg auf Rang zwei in der Tabelle der Abstiegsrunde. Nach einem Spiel, in dem die Gäste aus Ulm praktisch keine nennenswerte Torchance hatten, saß der Schrecken bei allen Beteiligten tief. Maxwell Owusu, zuvor noch Doppeltorschütze zur beruhigenden 2:0 Pausenführung (11., 45.+3) musste nach dem Seitenwechsel mit dem Krankenwagen und einem gebrochenen Bein in eine Klinik gebracht werden (70.). „Wir waren alle schockiert“, sagte Türkspor-Trainer Salih Altintas. Er hatte nach nicht einmal zehn Minuten Spielzeit bereits Routinier Alper Bagceci vom Feld nehmen müssen. Schwere Knieverletzung, lautete hier eine erste grobe Diagnose. Sportlich waren die Neu-Ulmer überlegen und kamen in der Schlussphase zum 3:0. Burak Tastan, er war für Bagceci ins Spiel gekommen, war der Torschütze (85.).

Türkspor Neu-Ulm: Özer – E. Aksoy, Durmus, Tuna, Ö. Aksoy – Malheiro Araujo (90.+11 Savran), A. Owusu (71. Turkalj), M. Owusu (71. Karasoy), Kidane (90.+4 Nergiz), Bagceci (09. Tastan) – Cumur.

SSG Ulm träumt weiter von der Verbandsliga

In der Aufstiegsrunde darf die SSG Ulm weiter von der Verbandsliga träumen. Das Team von Trainer Martin Klarer ließ beim TSV Heimenkirch nichts anbrennen und gewann dort mit 3:1. Damit liegen die Ulmer nun mit dem VfB Friedrichshafen punktgleich an der Tabellenspitze. Gleich wieder gestoppt wurde der kleine Höhenflug von Srbija Ulm. Vor einer Woche noch mit einem 4:1 Sieger gegen Heimenkirch, wurde die Ulmer am Samstag mit demselben Ergebnis vom FC Wangen auf die Heimreise aus dem Allgäu geschickt.