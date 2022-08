Türkspor Neu-Ulm geht ohne den Top-Torjäger in die Mission Wiederaufstieg

Lokal Türkspor Neu-Ulm will nach dem Abstieg aus der Verbandsliga schnell wieder nach oben. Bei der Mission Wiederaufstieg muss der Verein aber Mehmet Ali Fidan ersetzen.

„Einen Abstieg verdaut man nicht so leicht“, sagt Ünal Demirkiran. Nicht einmal der Bezirksliga-Aufstieg der zweiten Türkspor-Garnitur konnte ihn trösten. Der Trainer hat mit seiner Mannschaft die Sommerpause zur Analyse genutzt. Jetzt sollen vorhandene Kräfte gebündelt und neue freigesetzt werden. „Das wird uns so nicht zweimal passieren“, sagt Demirkiran.