Türkspor Neu-Ulm ist die Mannschaft der Stunde im Fußball-Bezirk

Plus Die Fußballer von Türkspor Neu-Ulm haben einen Lauf. Seit 15 Spielen sind sie ungeschlagen - und sie freuen sich auf einen aufregenden Pokal-Abend Anfang Mai.

Von Stephan Schöttl

Vor gut einem Jahr war die Gemütslage bei den Fußballern von Türkspor Neu-Ulm angespannt. In der Verbandsliga lief kaum mehr etwas zusammen, der Abstieg kam immer näher. Und am Ende musste der Klub tatsächlich den bitteren Gang in die Landesliga antreten. Wenn der Sportliche Leiter Salvatore Marino heute auf diese schwierige Zeit zurückblickt, schwingt immer noch eine gewisse Portion Wehmut mit. Er kann es aber mittlerweile ganz gut verschmerzen, denn die Kicker lassen sich gerade auf einer Welle des Erfolgs treiben.

„Wir sind vergangene Saison unglücklich abgestiegen. Nach einer starken Hinrunde waren viele Leistungsträger verletzt. Aber wir konnten 90 Prozent der Mannschaft halten und es war abzusehen, dass wir wieder um den Aufstieg spielen würden“, erzählt er. Anfangs sah es zunächst aber noch nicht danach aus. Türkspor klagte über viele Verletzte, dazu kamen Urlauber zu Saisonbeginn im Hochsommer. Bis sich die Mannschaft von Trainer Ünal Demirkiran in der neuen Spielklasse gefangen hatte, verging eine ganze Weile. „Jetzt sind wir seit 15 Landesliga-Spielen ungeschlagen“, sagt Marino ziemlich stolz. Zum letzten Mal haben die Neu-Ulmer am 1. Oktober 2022 in Donzdorf verloren (1:4). „Die nächsten drei Wochen werden richtungsweisend“, meint der Manager. In der Tabelle ist Türkspor Siebter, hat nur vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Oberensingen – und zwei Zähler auf den nächsten Gegner. Mit Spannung wird das Bezirksduell am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Buch erwartet. Das Hinspiel haben Demirkiran und Co. mit 4:1 gewonnen. Marino sagt: „Natürlich wollen wir unsere Serie ausbauen und Buch in der Tabelle überholen.“

