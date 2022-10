Souveräner Spitzenreiter: Das sagen die Trainer zum Spatzen-Sieg

Plus Nach dem 3:0-Heimsieg des SSV Ulm 1846 Fußball gegen Kassel gibt es viel Lob für Trainer Thomas Wörle und dessen Mannschaft. Sogar vom gegnerischen Coach.

Der SSV Ulm 1846 Fußball bleibt ungeschlagener Spitzenreiter in der Regionalliga Südwest. Beim 3:0 gegen den KSV Hessen Kassel spielten die Spatzen souverän wie eine Top-Mannschaft, untermauerten eindrucksvoll die eigenen Ambitionen. Die Rolle des Gejagten spielen sie scheinbar gerne und recht gelassen, Ulm hat künftig aber erst einmal einen neuen Jäger. Denn der TSV Steinbach Haiger hat das Verfolgerduell gegen den FC 08 Homburg mit 3:2 gewonnen und die Saarländer dadurch von Platz zwei verdrängt. Fünf Punkte Rückstand sind es auf die Spatzen. Für die wiederum gab es nach dem klaren Heimsieg überwiegend warme Worte. Auch vom Gästetrainer.