Fußball

17:45 Uhr

Ulm gegen Homburg: Mehr geht in der Regionalliga im Moment fast nicht

Timo Wenzel ist in Ulm geboren, drumherum aufgewachsen und immer noch hier zu Hause. Der 45-Jährige trainiert den FC Homburg, den nächsten Gegner des SSV Ulm 1846 Fußball in der Regionalliga.

Plus Am Samstag trifft der SSV Ulm 1846 Fußball im Regionalliga-Spitzenspiel auf Homburg. Für Gästetrainer Timo Wenzel ist das Duell aus weiterem Grund besonders.

Von Stephan Schöttl

Herr Wenzel, wenn Sie mit dem FC Homburg am Samstag ab 14 Uhr beim SSV Ulm 1846 Fußball antreten, ist es das Spitzenspiel der Regionalliga Südwest. Hätten Sie vor der Winterpause damit gerechnet?



Timo Wenzel: Wenn mir das Ende des vergangenen Jahres jemand in dieser Form prophezeit hätte, hätte ich das sofort unterschrieben. Es gab zuletzt für alle, die oben mitspielen, Hochs und Tiefs. Natürlich auch für uns. Wir genießen es, in diesem Rennen dabeizusein, und wollen so lange es geht, an der Spitze mitspielen. Für Mannschaften wie Ulm oder Offenbach wächst der Druck hingegen schon immens.

Der Kampf um Platz eins ist zum Schneckenrennen geworden. Ulm kann sich nicht weiter absetzen, die Verfolger kommen aber auch nicht wirklich näher. Warum tun sich die Spitzenteams so schwer im Liga-Endspurt?



Timo Wenzel: Es ist eine mentale Sache. Die Beine wollen, aber der Kopf wird am Ende einer langen Saison langsam müde. Die Spieler sind auch nur Menschen, keine Roboter. Die Regionalliga Südwest ist sehr ausgeglichen. Alle können rennen, kämpfen und beißen. Da kommt es oft auf die Tagesform an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen