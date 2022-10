Fußball

vor 32 Min.

Ulmer Spatzen sind heiß auf das nächste Spitzenspiel in der Regionalliga

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball trifft am Freitagabend auf die Kickers Offenbach. Kapitän Johannes Reichert erwartet ein hitziges Duell am Bieberer Berg.

Von Stephan Schöttl

Es war ein historischer Sieg, den die Kicker des SSV Ulm 1846 Fußball Ende August des vergangenen Jahres auf dem Bieberer Berg feierten. Fast 30 Jahre lang hatten die Spatzen vor dem 2:1 keine Partie mehr in Offenbach gewonnen. Der letzte Sieg datierte bis dato vom September 1994 (1:0). „Dieses Spiel hatte bei uns vergangene Saison Kräfte freigesetzt“, sagt Ulms Kapitän Johannes „Jo“ Reichert. Nach dem Schlusspfiff wurde auf dem Rasen ausgelassen gefeiert, was wiederum die Offenbacher Fans nicht gut fanden und sich provoziert fühlten. All das macht das ohnehin schon so prestigeträchtige Spitzenspiel der Regionalliga Südwest am Freitag (19 Uhr) noch ein Stück brisanter.

