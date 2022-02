Fußball

10:21 Uhr

Ulms Konkurrent VfR Aalen wirft seinem Trainer Lügen und Pöbeleien vor

Plus Der VfR Aalen, ein Dauerrivale des SSV Ulm 1846 Fußball in der Regionalliga Südwest, sorgt mit seinem Trainerrauswurf bundesweit für Aufsehen. Der Verein erhebt schwere Vorwürfe gegen den bisherigen Coach Uwe Wolf.

Von Stephan Schöttl

Während es für den SSV Ulm 1846 Fußball in der Regionalliga Südwest in den verbleibenden 14 Saisonspielen ab Samstag um den Aufstieg in die 3. Liga geht, kämpft Dauerrivale VfR Aalen weiter um den Verbleib in der vierten Spielklasse. Und es rumort gewaltig beim Klub von der Ostalb. Die Aalener Vereinsführung hat sich Anfang der Woche von Trainer Uwe Wolf getrennt. Doch der 54-Jährige musste nicht aus sportlichen Gründen gehen. Der VfR erhebt schwere Vorwürfe gegen den bisherigen Coach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

